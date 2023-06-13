Катастрофа військового літака ІЛ-76 над Луганськом у 2014 році: хто з сепаратистів віддав наказ збити літак, кого судили?

Хронологія подій

На той момент аеропорт у Луганську контролювали українські військові. Однак, він був заблокований проросійськими бойовиками, тож підтримувати життєдіяльність українського гарнізону можна було тільки повітряним шляхом.

13 червня близько 23:00 з Дніпровського аеропорту у напрямку Луганська вилетіли три військово-транспортні літаки ІЛ-76. Один літак вдало приземлився в аеропорту Луганська. Коли на посадку заходив другий літак, із землі були випущено дві зенітні ракети, одна з яких влучила у борт.

Літак загорівся у повітрі та впав приблизно за сім кілометрів від аеропорту. Вже на землі почав вибухати боєкомплект, який транспортувався на борту літака.

Командир третього літака після вибуху прийняв рішення на посадку не заходити та повернув борт до точки вильоту.

Вранці 14 червня на місце катастрофи прибула пошукова група, який вдалося вантажівками вивезти хоча б частину рештків тіл, залишки зброї та боєприпасів.

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Розслідування та суди. Хто отримав вирок?

14 червня українська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом теракту. Були відсторонені декілька високопосадовців ЗСУ. Бойовики “лнр” взяли на себе відповідальність за збиття літака, бо він, нібито, порушив якійсь їхній “наказ” про закриття повітряного простору.

При цьому в “лнр” стверджували, що на борту не було нікого окрім членів екіпажу.

За організацію теракту заочно до довічного ув’язнення були засуджені три ватажки сепаратистів: ігор плотницький, андрій патрушев, олексій гурєєв.

У 2017 році в СБУ заявили, що до організації та здійснення теракту також причетні генерал-майор зс рф євген нікіфоров та 72 найманці пвк “вагнер”.

З української сторони на лаві підсудних опинився тодішній заступник керівника Антитерористичної операції генарал-майор Віктор Назаров, якому інкримінували службову недбалість.

У грудні 2020 року суд у Павлограді дав йому сім років тюрми. У травні 2021 року Касаційній кримінальний суд у складі Верховного суду виправдав Назарова.

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