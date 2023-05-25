Нацгвардійці збили два ворожих Су-25 в Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Нацгвардійці поцілили у два російських літака Су-25 на Запорізькому напрямку. Про це пише УНН з посиланням на Національну гвардію України.
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"На Запорізькому напрямку противник активно використовує бойову авіацію. 25 травня окупаційні війська рф намагалися нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.
В цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці - "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, в результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією.
Другий літак збив відомий усім "Запорізький месник". Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку. Тоді, як повідомляється, у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи.
Гвардієць "Запорізький месник" загалом знищив вже 7 ворожих літаків.
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