Нацгвардейцы сбили два вражеских Су-25 в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Нацгвардейцы попали в два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
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"На Запорожском направлении противник активно использует боевую авиацию. 25 мая оккупационные войска рф пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха.
В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы - "Запорожский мститель" и его боевой побратим. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, в результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией.
Второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку. Тогда, как сообщается, в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы.
Гвардеец "Запорожский мститель" в общей сложности уничтожил уже 7 вражеских самолетов.
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