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Нацгвардейцы сбили два вражеских Су-25 в Запорожской области

Нацгвардейцы сбили два вражеских Су-25 в Запорожской области

Киев • УНН

 • 990773 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Нацгвардейцы попали в два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Цитата

"На Запорожском направлении противник активно использует боевую авиацию. 25 мая оккупационные войска рф пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха.

В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы - "Запорожский мститель" и его боевой побратим. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК", - говорится в сообщении. 

Детали

Как отмечается, в результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией.

Второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку. Тогда, как сообщается, в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы.

Гвардеец "Запорожский мститель" в общей сложности уничтожил уже 7 вражеских самолетов.

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