Катастрофа военного самолета ИЛ-76 над Луганском в 2014 году: кто из сепаратистов отдал приказ сбить самолет, кого судили?

Хронология событий

На тот момент аэропорт в Луганске контролировали украинские военные. Однако, он был заблокирован пророссийскими боевиками, поэтому поддерживать жизнедеятельность украинского гарнизона можно было только воздушным путем.

13 июня около 23:00 из Днепровского аэропорта в направлении Луганска вылетели три военно-транспортных самолета ИЛ-76. Один самолет удачно приземлился в аэропорту Луганска. Когда на посадку заходил второй самолет, с земли были выпущены две зенитные ракеты, одна из которых попала в борт.

Самолет загорелся в воздухе и упал примерно в семи километрах от аэропорта. Уже на земле начал взрываться боекомплект, который транспортировался на борту самолета.

Командир третьего самолета после взрыва принял решение на посадку не заходить, и вернул борт в точку вылета.

Утром 14 июня на место катастрофы прибыла поисковая группа, которой удалось грузовиками вывезти хотя бы часть останков тел, остатки оружия и боеприпасов.

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Расследования и суды. Кто получил приговор

14 июня украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту теракта. Были отстранены несколько высокопоставленных чиновников ВСУ. Боевики "лнр" взяли на себя ответственность за сбитие самолета, потому что он, якобы, нарушил некий их "приказ" о закрытии воздушного пространства.

При этом в "лнр" утверждали, что на борту не было никого кроме членов экипажа.

За организацию теракта заочно к пожизненному заключению были приговорены три главаря сепаратистов: игорь плотницкий, андрей патрушев, алексей гуреев.

В 2017 году в СБУ заявили, что к организации и совершению теракта также причастны генерал-майор вс рф евгений никифоров и 72 наемника чвк "вагнер".

С украинской стороны на скамье подсудимых оказался тогдашний заместитель руководителя Антитеррористической операции генарал-майор Виктор Назаров, которому инкриминировали служебную халатность.

В декабре 2020 года суд в Павлограде дал ему семь лет тюрьмы. В мае 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал Назарова.

Напомним

Нацгвардейцы сбили два вражеских Су-25 в Запорожской области.