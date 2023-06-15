Луганщина: біля Кремінної розквітла "бавовна" - сталася масова загибель військових рф

Деталі

Голова Луганської ОВА зазначив, що противник і надалі намагається бути активним на Луганщині. Коли не атакує – все одно тримає в напрузі і наших захисників, і місцеве населення. Обстріли сіл росіяни не припиняють ні на день. Цього разу під вогнем окупантів опинилися Новоселівське, Невське та Білогорівка. Артилерійського голоду в ворога немає.

Цитата

"Не бережуть росіяни і власний особовий склад. Із відкритих джерел стало відомо про масову загибель військових рф під Кремінною. Це сталося у розташуванні однієї з дивізій, яку намагалися відправити в бій. Але там декілька годин чекали на командування, яке повинно було особисто наказати та вимовити мотиваційну цитату. Генерал не доїхав, бо знав про «бавовну» або відчував її", - повідомив Лисогор.

За його інформацією, не менш принизливо вони ставляться і до цивільного населення. В Лисичанську люди чекають хоча б на якісь блага цивілізації. Немає ані комунальних послуг, ані роботи.

Практично усе місто вже рік перебуває без електропостачання. Відчувається гостра нестача лікарів та медикаментів – рятувати цивільних майже нікому і нічим. Також люди знаходяться в інформаційній блокаді.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН з посиланням на очільника Луганської ОВА, практично щодня росіяни йдуть на Білогорівку. Втрачають особовий склад та засоби та відступають. Ворог бачить неприступність українських позицій, тому все частіше застосовує авіацію. Армія рф атакувала за допомогою авіації селище Новоселівське, у Містках на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, через значні втрати збільшились випадки дезертирства російських штурмових підрозділів.

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