Луганщина: біля Кремінної розквітла "бавовна" - сталася масова загибель військових рф

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13720 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44415 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39464 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44707 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113481 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179848 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196287 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144039 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87892 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35147 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39127 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30643 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12239 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25592 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25780 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44415 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196287 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248598 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 408 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 670 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19182 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24063 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40106 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Луганщина: біля Кремінної розквітла "бавовна" - сталася масова загибель військових рф

Київ • УНН

 • 1379451 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Ворог не спиняє артобстріли деокупованих сіл на Луганщині. Біля Кремінної розквітла «бавовна» – в очікуванні командування сталася масова загибель військових рф. Жителі Лисичанська скаржаться на відсутність комунальних послуг та ліків, повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Луганщина: біля Кремінної розквітла "бавовна" - сталася масова загибель військових рф

Деталі

Голова Луганської ОВА зазначив, що противник і надалі намагається бути активним на Луганщині. Коли не атакує – все одно тримає в напрузі і наших захисників, і місцеве населення. Обстріли сіл росіяни не припиняють ні на день. Цього разу під вогнем окупантів опинилися Новоселівське, Невське та Білогорівка. Артилерійського голоду в ворога немає.

Цитата

"Не бережуть росіяни і власний особовий склад. Із відкритих джерел стало відомо про масову загибель військових рф під Кремінною. Це сталося у розташуванні однієї з дивізій, яку намагалися відправити в бій. Але там декілька годин чекали на командування, яке повинно було особисто наказати та вимовити мотиваційну цитату. Генерал не доїхав, бо знав про «бавовну» або відчував її", - повідомив Лисогор.

За його інформацією, не менш принизливо вони ставляться і до цивільного населення. В Лисичанську люди чекають хоча б на якісь блага цивілізації. Немає ані комунальних послуг, ані роботи.

Практично усе місто вже рік перебуває без електропостачання. Відчувається гостра нестача лікарів та медикаментів – рятувати цивільних майже нікому і нічим. Також люди знаходяться в інформаційній блокаді.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН з посиланням на очільника Луганської ОВА, практично щодня росіяни йдуть на Білогорівку. Втрачають особовий склад та засоби та відступають. Ворог бачить неприступність українських позицій, тому все частіше застосовує авіацію. Армія рф атакувала за допомогою авіації селище Новоселівське, у Містках на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, через значні втрати збільшились випадки дезертирства російських штурмових підрозділів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катастрофа військового літака ІЛ-76 над Луганськом у 2014 році: хто з сепаратистів віддав наказ збити літак, кого судили?

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31