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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за расстрела украинских в Донецкой области

Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за расстрела украинских в Донецкой области

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 17:54  •  3222 просмотра

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Дмитрий Лубинец направил письма в международные организации относительно вероятного расстрела россиянами 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Омбудсмен отметил системность таких преступлений и призвал привлечь виновных к ответственности.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма о расстреле украинских военнопленных войсками рф в Организации Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста. Об этом омбудсмен заявил в Telegram, передает УНН.

Детали

В социальных сетях в очередной раз распространяется видео с вероятным расстрелом россиянами украинских военнопленных на Покровском направлении. В который раз выполняю свою миссию и как Омбудсмен Украины сообщаю письмами об очередном российском преступлении ООН и МККК

- заявил Лубинец. 

Он подчеркнул, что все 16  солдат, в соответствии с Женевскими конвенциями, должны были иметь защиту от стороны, которая берет в плен.

Однако рф в очередной раз нарушила МГП и Женевские конвенции и с новыми масштабами прибегает к казням военнопленных.

Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал - понести ответственность

- подчеркнул уполномоченный по правам человека. 

Напомним,

В Донецкой области российские военные казнили 16 пленных украинских бойцов. Офис Генпрокурора начал расследование этого военного преступления по факту нарушения законов и обычаев войны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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