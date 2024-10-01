Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за расстрела украинских в Донецкой области

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма о расстреле украинских военнопленных войсками рф в Организации Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста. Об этом омбудсмен заявил в Telegram, передает УНН.

Детали

В социальных сетях в очередной раз распространяется видео с вероятным расстрелом россиянами украинских военнопленных на Покровском направлении. В который раз выполняю свою миссию и как Омбудсмен Украины сообщаю письмами об очередном российском преступлении ООН и МККК - заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что все 16 солдат, в соответствии с Женевскими конвенциями, должны были иметь защиту от стороны, которая берет в плен.

Однако рф в очередной раз нарушила МГП и Женевские конвенции и с новыми масштабами прибегает к казням военнопленных.

Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал - понести ответственность - подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Напомним,

В Донецкой области российские военные казнили 16 пленных украинских бойцов. Офис Генпрокурора начал расследование этого военного преступления по факту нарушения законов и обычаев войны.