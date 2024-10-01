Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл українських на Донеччині
Київ • УНН
Дмитро Лубінець надіслав листи до міжнародних організацій щодо ймовірного розстрілу росіянами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Омбудсмен наголосив на системності таких злочинів та закликав притягнути винних до відповідальності.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець надіслав листи про розстріл українських військовополонених військами рф до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це омбудсман заявив у Telegram, передає УНН.
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У соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених на Покровському напрямку. Вкотре виконую свою місію і як Омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН та МКЧХ
Він підкреслив, що всі 16 солдатів, відповідно до Женевських конвенцій, повинні були мати захист від сторони, яка бере у полон.
Проте рф вчергове порушила МГП та Женевські конвенції і з новими масштабами вдається до страт військовополонених.
Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв – понести відповідальність
Нагадаємо
На Донеччині російські військові стратили 16 полонених українських бійців. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування цього воєнного злочину за фактом порушення законів та звичаїв війни.