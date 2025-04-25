Омбудсман: 40% сетей водоотведения в Украине нуждаются в полной замене - ситуация критическая

Почти половина сетей централизованного водоотведения в Украине находится в крайне изношенном состоянии и требует полной замены. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации Спецдоклада, передает корреспондент УНН.

Детали

Прежде всего хочу обратить внимание на критическое состояние систем централизованного водоотведения в Украине. Ситуация выглядит следующим образом по нашему экспертному анализу. 30% сетей уже отработали свой ресурс и исчерпали срок эксплуатации. 40% изношены настолько, что требуют полной замены. Частые аварии на них стали просто нормой. Практически 50% насосных станций, 55% очистных сооружений не соответствуют современным требованиям, они требуют либо капитальной реконструкции, либо немедленного обновления оборудования - заявил Омбудсман.

Лубинец подчеркнул, что без масштабного финансирования модернизации ситуация будет только ухудшаться:

Если мы не выделяем средства, то в будущем проблемы просто будут становиться все больше и больше. Это как снежный ком, который накапливается. Фактически мы сейчас бегаем по кругу - заявил Омбудсман

Проблемы с водоснабжением в оккупированном Донецке ухудшаются, воду будут подавать раз в трое суток - ЦПД СНБО

Напомним

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук недавно заявляла, что в Украине есть проблемы с обеспеченностью водными ресурсами, особенно на фоне войны, когда разрушено очень много систем водоснабжения. По ее словам, Минприроды планирует сделать мониторинг водных ресурсов по европейским стандартам.