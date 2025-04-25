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Омбудсман: 40% мереж водовідведення в Україні потребують повної заміни - ситуація критична

Київ • УНН

 • 3280 перегляди

За словами омбудсмена, 40% мереж водовідведення зношені настільки, що потребують повної заміни. Ситуація критична, адже 30% мереж вже відпрацювали свій ресурс.

Омбудсман: 40% мереж водовідведення в Україні потребують повної заміни - ситуація критична

Майже половина мереж централізованого водовідведення в Україні перебуває у вкрай зношеному стані й потребує повної заміни. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації Спецдоповіді, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Передусім хочу звернути увагу на критичний стан систем централізованого водовідведення в Україні. Ситуація виглядає наступним чином за нашим експертним аналізом. 30% мереж вже відпрацювали свій ресурс і вичерпали строк експлуатації. 40% зношені настільки, що потребують повної заміни. Часті аварії на них стали просто нормою. Практично 50% насосних станцій, 55% очисних споруд не відповідають сучасним вимогам, вони потребують або капітальної реконструкції, або негайного оновлення обладнання

- заявив Омбудсман.

Лубінець наголосив, що без масштабного фінансування модернізації ситуація лише погіршуватиметься:

Якщо ми не виділяємо кошти, то в майбутньому проблеми просто будуть ставати все більшими і більшими. Це як сніжний ком, який накопичується. Фактично ми зараз бігаємо по колу

- заявив Омбудсман

Проблеми з водопостачанням в окупованому Донецьку погіршуються, воду подаватимуть раз на три доби - ЦПД РНБО22.04.25, 13:20 • 6500 переглядiв

Нагадаємо

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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