Омбудсман: 40% мереж водовідведення в Україні потребують повної заміни - ситуація критична

Майже половина мереж централізованого водовідведення в Україні перебуває у вкрай зношеному стані й потребує повної заміни. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації Спецдоповіді, передає кореспондент УНН.

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Передусім хочу звернути увагу на критичний стан систем централізованого водовідведення в Україні. Ситуація виглядає наступним чином за нашим експертним аналізом. 30% мереж вже відпрацювали свій ресурс і вичерпали строк експлуатації. 40% зношені настільки, що потребують повної заміни. Часті аварії на них стали просто нормою. Практично 50% насосних станцій, 55% очисних споруд не відповідають сучасним вимогам, вони потребують або капітальної реконструкції, або негайного оновлення обладнання - заявив Омбудсман.

Лубінець наголосив, що без масштабного фінансування модернізації ситуація лише погіршуватиметься:

Якщо ми не виділяємо кошти, то в майбутньому проблеми просто будуть ставати все більшими і більшими. Це як сніжний ком, який накопичується. Фактично ми зараз бігаємо по колу - заявив Омбудсман

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Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук нещодавно заявляла, що в Україні є проблеми із забезпеченістю водними ресурсами, особливо на тлі війни, коли зруйновано дуже багато систем водопостачання. За її словами, Міндовкілля планує зробити моніторинг водних ресурсів за європейськими стандартами.