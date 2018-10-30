Lonely Planet назвало список стран, которые стоит посетить

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 14331 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109148 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117214 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155772 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148469 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174256 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Lonely Planet назвало список стран, которые стоит посетить

Lonely Planet назвало список стран, которые стоит посетить

Киев  •  УНН

 • 20262 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В тройку стран, которые стоит посетить в 2019 году по версии туристического издательства Lonely Planet, вошли Шри-Ланка, Германия и Зимбабве, передает УНН.

Авторитетный путеводитель для туристов отмечает, что Шри-Ланка известна бесстрашным путешественникам своим сочетанием религий и культур, вечными храмами и дикой природой.

Указано, что она подходит для отдыха людям из разных категорий - как семьям и экотуристам, так и любителям адреналина и гурманам - с любым бюджетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ухудшила свою позицию в рейтинге паспортов

Даже север и восток Шри-Ланки, включая районы, которые ранее были недоступны, дарят новые открытия, отмечает Lonely Planet.

В целом десятка лучших стран для туристов в 2019 году виглядит так:

  • Шри-Ланка,
  • Германия,
  • Зимбабве,
  • Панама,
  • Кыргызстан,
  • Иордания,
  • Индонезия,
  • Беларусь,
  • Сан-Томе и Принсипи,
  • Белиз.

    • Напомним, Копенгаген стал лучшим городом для путешествий в 2019 году.

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