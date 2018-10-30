Lonely Planet назвало список стран, которые стоит посетить
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В тройку стран, которые стоит посетить в 2019 году по версии туристического издательства Lonely Planet, вошли Шри-Ланка, Германия и Зимбабве, передает УНН.
Авторитетный путеводитель для туристов отмечает, что Шри-Ланка известна бесстрашным путешественникам своим сочетанием религий и культур, вечными храмами и дикой природой.
Указано, что она подходит для отдыха людям из разных категорий - как семьям и экотуристам, так и любителям адреналина и гурманам - с любым бюджетом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ухудшила свою позицию в рейтинге паспортов
Даже север и восток Шри-Ланки, включая районы, которые ранее были недоступны, дарят новые открытия, отмечает Lonely Planet.
В целом десятка лучших стран для туристов в 2019 году виглядит так:
Напомним, Копенгаген стал лучшим городом для путешествий в 2019 году.