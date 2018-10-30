Копенгаген став кращим містом для подорожей у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Найкращим містом для подорожей у 2019 році став Копенгаген - столиця Данії. Він очолив рейтинг за версією путівника для туристів Lonely Planet, передає УНН.
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Туристам радять зосередити увагу на місцевій кухні та архітектурі. Зокрема, скуштувати стрітфуд на острові Рефсхалеєен, відвідати парк розваг Tivoli Gardens, подивитися на будівлю Данського архітектурного центру BLOX.
Також видавництво Lonely Planet вказало на те, що вулиці Копенгагена зручні для велосипедистів.
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Загалом до десятки міст, які варто відвідати у 2019 році, Lonely Planet внесло:
Кращим містом для туризму у 2018 році була названа іспанська Севілья. У 2017 році рейтинг за версією Lonely Planet очолило Бордо у Франції.