Бордо у Франції стало кращим містом для подорожей у 2017
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За рейтингом путівника для туристів Lonely Planet, кращим містом для подорожей у 2017 році стало Бордо у Франції, передає УНН.
Рейтинг кращих міст для подорожей у 2017 році очолило місто Бордо у Франції, яке місцеві звикли називати "Сплячою красунею". Але, всупереч назві, Бордо не спить і готове до дії.
За даними веб-сайту для туристів, нова залізнична лінія LGV Sud-Ouest, яка має добудуватися до середини 2017 року, з'єднує місто з високошвидкісною європейською мережею поїздів і скорочує час дороги від Парижа до Бордо на дві години. Тому дістатися до міста тепер можна за короткий проміжок часу.
Друге місце у рейтингу LonelyPlanet посіло місто Кейптаун у Східній Африці, де розташоване одне з семи нових чудес світу - Столова гора.
На третій позиції рейтингу - місто Лос-Анджелес у США.
До десятки кращих міст для подорожей також увійшли Мерида (Мексика), Охрид (Македонія), Пістоя (Італія), Сеул (Південна Корея), Лісабон (Португалія), Москва (Росія), Портленд (США, штат Орегон).
Як повідомляв УНН, Канада, яка наступного року відзначатиме 150-ту річницю, очолила топ кращих країн для подорожей у 2017 році.