Бордо во Франции стало лучшим городом для путешествий в 2017 году

Рейтинг лучших городов для путешествий в 2017 году возглавил город Бордо во Франции, который местные привыкли называть "Спящей красавицей". Но, вопреки названию, Бордо не спит и готов к действию.

По данным веб-сайта для туристов, новая железнодорожная линия LGV Sud-Ouest, которая должна достроиться к середине 2017 года, соединяет город с высокоскоростной европейской сетью поездов и сокращает время пути от Парижа до Бордо на 2 часа. Поэтому добраться в города теперь можно за короткий промежуток времени.

Второе место в рейтинге LonelyPlanet занял город Кейптаун в Восточной Африке, где расположено одно из семи новых чудес света - Столовая гора.

На третьей позиции рейтинга - город Лос-Анджелес в США.

В десятку лучших городов для путешествий также вошли Мерида (Мексика), Охрид (Македония), Пистойя (Италия), Сеул (Южная Корея), Лиссабон (Португалия), Москва (Россия), Портленд (США, штат Орегон).

Как сообщал УНН, Канада, которая в следующем году будет отмечать 150-ю годовщину, возглавила топ лучших стран для путешествий в 2017 году.