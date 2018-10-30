Копенгаген стал лучшим городом для путешествий в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Лучшим городом для путешествий в 2019 году стал Копенгаген - столица Дании. Он возглавил рейтинг по версии путеводителя для туристов Lonely Planet, передает УНН.
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Туристам советуют сосредоточить внимание на местной кухне и архитектуре. В частности, попробовать стритфуд на острове Рефсхалееэн, посетить парк развлечений Tivoli Gardens, посмотреть на здание Датского архитектурного центра BLOX.
Также издательство Lonely Planet указало на то, что улицы Копенгагена удобные для велосипедистов.
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Всего в десятку городов, которые стоит посетить в 2019 году, Lonely Planet внесло:
Лучшим городом для туризма в 2018 году была названа испанская Севилья. В 2017 году рейтинг по версии Lonely Planet возглавило Бордо во Франции.