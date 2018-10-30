Копенгаген стал лучшим городом для путешествий в 2019 году

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 13627 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109034 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117102 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155631 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148439 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138389 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129141 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118157 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Копенгаген стал лучшим городом для путешествий в 2019 году

Копенгаген стал лучшим городом для путешествий в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 26418 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Лучшим городом для путешествий в 2019 году стал Копенгаген - столица Дании. Он возглавил рейтинг по версии путеводителя для туристов Lonely Planet, передает УНН.

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Туристам советуют сосредоточить внимание на местной кухне и архитектуре. В частности, попробовать стритфуд на острове Рефсхалееэн, посетить парк развлечений Tivoli Gardens, посмотреть на здание Датского архитектурного центра BLOX.

Также издательство Lonely Planet указало на то, что улицы Копенгагена удобные для велосипедистов.

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Всего в десятку городов, которые стоит посетить в 2019 году, Lonely Planet внесло:

  • Копенгаген (Дания),
  • Шэньчжэнь (Китай)
  • Нови-Сад (Сербия),
  • Майами (США),
  • Катманду (Непал),
  • Мехико (Мексика)
  • Дакар (Сенегал),
  • Сиэтл (США),
  • Задар (Хорватия),
  • Мекнес (Марокко).

    • Лучшим городом для туризма в 2018 году была названа испанская Севилья. В 2017 году рейтинг по версии Lonely Planet возглавило Бордо во Франции.

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