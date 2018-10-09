Україна погіршила свою позицію у рейтингу паспортів

Так, Україна знизилася в рейтингу на три позиції. При цьому громадяни України як і раніше можуть відвідувати без візи 128 держав.

Разом з Україною на одній сходинці досі перебуває Нікарагуа.

На першому місці - Японія. Із паспортом цієї країни можна відвідувати 190 країн світу. На останній - 106-ій сходинці - Афганістан та Ірак. З їх паспортами без віз доступні 30 країн.

Нагадаємо, у травні Україна посідала 38-е місце в Індексі паспортів світу Henley & Partners, що на чотири сходинки вище, ніж попередній результат.

Як повідомляв УНН, український паспорт посів 24-е місце у рейтингу найсильніших паспортів світу Global Passport Power Rank 2018.