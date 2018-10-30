Lonely Planet назвало список країн, які варто відвідати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. До трійки країн, які варто відвідати у 2019 році за версією туристичного видавництва Lonely Planet, увійшли Шрі-Ланка, Німеччина та Зімбабве, передає УНН.
Авторитетний путівник для туристів відзначає, що Шрі-Ланка відома безстрашним мандрівникам своїм поєднанням релігій та культур, вічними храмами, дикою природою.
Вказано, що вона підходить для відпочинку людям з різних категорій - як сім'ям та екотуристам, так і любителям адреналіну та гурманам - з будь-яким бюджетом.
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Навіть північ і схід Шрі-Ланки, включаючи райони, які раніше були недоступні, дарують нові відкриття, відзначає Lonely Planet.
Загалом десятка кращих країн для туристів у 2019 році виглядає так:
Нагадаємо, Копенгаген став кращим містом для подорожей у 2019 році.