Ломаченко рассказал о бое-мечте

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 95338 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100486 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129360 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139381 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127339 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128684 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130656 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151143 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140896 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Ломаченко рассказал о бое-мечте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Чемпион мира в легком весовом дивизионе по версиям WBA и WBО Василий Ломаченко рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.

"Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мейвезером, если бы все зависело только от меня. Он - непобежденный. Но я думаю, что проще будет организовать поединок против одного из его боксеров. Например, против Джервонты Дэвиса", - сказал украинец.

Отметим, что последний раз Мейвезер выходил на ринг в профессиональном бою с Конором МакГрегором в 2017 году. В общем американец одержал 50 побед из которых 27 нокаутом и ни одного поражения.

Как сообщал УНН, Мейвезер принимал вызов Хабиба Нурмагомедова.

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