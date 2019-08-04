Ломаченко рассказал о бое-мечте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Чемпион мира в легком весовом дивизионе по версиям WBA и WBО Василий Ломаченко рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
"Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мейвезером, если бы все зависело только от меня. Он - непобежденный. Но я думаю, что проще будет организовать поединок против одного из его боксеров. Например, против Джервонты Дэвиса", - сказал украинец.
Отметим, что последний раз Мейвезер выходил на ринг в профессиональном бою с Конором МакГрегором в 2017 году. В общем американец одержал 50 побед из которых 27 нокаутом и ни одного поражения.
Как сообщал УНН, Мейвезер принимал вызов Хабиба Нурмагомедова.