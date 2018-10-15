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Легендарний Мейвезер прийняв виклик Нурмагомедова

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Екс-чемпіон світу з боксу американець Флойд Мейвезер позитивно сприйняв пропозицію чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова на проведення боксерського поєдинку, інформує УНН з посиланням на сторінку Мейвезера в Instagram.

“Showtime, CBS і MGM Grand отримують чекову книжку! Перейдіть на сторінку Леонарда Еллербі для того, щоб подивитися на Хабіба Нурмагомедова, який кидає мені виклик. Давайте зробимо Лас-Вегас знову великим”, — йдеться у записі американця.

Нагадаємо, що непереможний Мейвезер востаннє виходив на ринг ще в серпні 2017-го проти Конора Макгрегора.

Нагадуємо, 41-річний американець також повідомляв щодо проведення матчу-реваншу із Менні Пак’яо.

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