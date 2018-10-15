Легендарный Мейвезер принял вызов Нурмагомедова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер положительно воспринял предложение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на проведение боксерского поединка, информирует УНН со ссылкой на страницу Мейвезера в Instagram.
“Showtime, CBS и MGM Grand получают чековую книжку! Перейдите на страницу Леонарда Эллерби для того, чтобы посмотреть на Хабиба Нурмагомедова, который бросает мне вызов. Давайте сделаем Лас-Вегас снова большим”, — говорится в записи американца.
Напомним, что непобедимый Мейвезер последний раз выходил на ринг еще в августе 2017 года против Конора Макгрегора.
Напоминаем, 41-летний американец также сообщал о проведении матча-реванша с Мэнни Пакьяо.