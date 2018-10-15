Легендарный Мейвезер принял вызов Нурмагомедова

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 54539 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115128 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123128 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162619 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150973 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139589 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129958 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141772 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Легендарный Мейвезер принял вызов Нурмагомедова

Легендарный Мейвезер принял вызов Нурмагомедова

Киев  •  УНН

 • 16089 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер положительно воспринял предложение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на проведение боксерского поединка, информирует УНН со ссылкой на страницу Мейвезера в Instagram.

“Showtime, CBS и MGM Grand получают чековую книжку! Перейдите на страницу Леонарда Эллерби для того, чтобы посмотреть на Хабиба Нурмагомедова, который бросает мне вызов. Давайте сделаем Лас-Вегас снова большим”, — говорится в записи американца.

Напомним, что непобедимый Мейвезер последний раз выходил на ринг еще в августе 2017 года против Конора Макгрегора.

Напоминаем, 41-летний американец также сообщал о проведении матча-реванша с Мэнни Пакьяо.

Украинские Национальные Новости

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