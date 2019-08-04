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Ломаченко розповів про бій-мрію

Ломаченко розповів про бій-мрію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Чемпіон світу в легкому ваговому дивізіоні за версіями WBA і WBО Василь Ломаченко розповів, з ким хотів би зустрітися в рингу, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

"Бій мрії? Хотів би вийти в ринг з Флойдом Мейвезером, якби все залежало тільки від мене. Він - непереможений. Але я думаю, що простіше буде організувати поєдинок проти одного з його боксерів. Наприклад, проти Джервонти Девіса", - сказав українець.

Відзначимо, що востаннє Мейвезер виходив на ринг у професійному бою з Конором Макгрегором в 2017 році. Загалом американець здобув 50 перемог з яких 27 нокаутом і жодної поразки.

Як повідомляв УНН, Мейвезер приймав виклик Хабіба Нурмагомедова.

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