Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола

Легендарный украинский наставник киевского "Динамо", который выиграл на клубном уровне 28 трофеев, занял шестое место в данном списке.



Рейтинг возглавил голландец Михелс, который тренировал "Аякс" и "Барселону" в 70-е годы прошлого века. На второе место французы поставили бывшего тренера английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. Тройку лидеров замкнул итальянский рулевой Ариго Сакки.



Примечательно, что из действующих наставников в топ-10 попал Гвардиола с "Манчестер Сити" - 5 и Анчелотти с "Наполи" - 8.



Напомним, что Лобановский попадал в тройку лучших тренеров, оставшихся без победы в ЛЧ.