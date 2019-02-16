Лобановський потрапив до трійки кращих тренерів світу, які не виграли ЛЧ

Лобановський посів 3-тє місце із 12-ти фахівців, які потрапили до списку кращих. Видання стверджує, що бодай в одному випадку виходу "Динамо" до фіналу ЛЧ під орудою Лобановського, фахівець очолив би даний рейтинг. Найближчим до цього "біло-сині" були в сезоні 1999-2000 років, коли дійшли до півфіналу ЛЧ, поступившись там "Баварії" 3:4.

На чолі генерації нинішній керманич "Атлетіко" Дієго Сіміоне, другим йде Арсен Венгер. За Лобановським розмістився Юрген Клопп, Боббі Робсон і Массіміліано Аллегрі.

Примітно, що до топ-10 також увійшов колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу – 7-й рядок.

Зауважимо, що до рейтингу увійшли лише тренери, які мали можливість виграти ЛЧ починаючи з 1992 року.