Лобановский попал в тройку лучших тренеров мира, что не выиграли ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в топовых тренеров мира, которым не удалось выиграть трофей Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на FourFourTwo.
Лобановский занял 3-е место из 12-ти специалистов, которые попали в список лучших. Издание утверждает, что хотя бы в одном случае выхода "Динамо" в финал ЛЧ под руководством Лобановского, специалист возглавил бы данный рейтинг. В ближайшее к этому "бело-синие" были в сезоне 1999-2000 годов, когда дошли до полуфинала ЛЧ, уступив там "Баварии" 3:4.
Во главе генерации нынешний наставник "Атлетико" Диего Симион, вторым идет Арсен Венгер. По Лобановскому разместился Юрген Клопп, Бобби Робсон и Массимилиано Аллегри.
Примечательно, что в топ-10 также вошел бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу - 7-ю строчку.
Заметим, что в рейтинг вошли только тренеры, которые имели возможность выиграть ЛЧ с 1992 года.