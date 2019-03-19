Лобановський увійшов до десятки кращих тренерів в історії футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Журнал "France Football" оприлюднив список найкращих тренерів в історії футболу, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
Легендарний український наставник київського "Динамо", який виграв на клубному рівні 28 трофеїв, обійняв шосту сходинку в даному списку.
Рейтинг очолив нідерландець Рінус Міхелс, який тренував "Аякс" і "Барселону" в 70-ті роки минулого століття. На друге місце французи поставили колишнього тренера англійського "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. Трійку лідерів замкнув італійський рульовий Аріго Саккі.
Примітно, що із діючих наставників до топ-10 потрапив Гвардіола із "Манчестер Сіті" – 5 та Анчелотті з "Наполі" – 8.
Нагадаємо, що Лобановський потрапляв до трійки кращих тренерів, які залишились без перемоги в ЛЧ.