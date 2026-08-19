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Ливни на юго-западе Китая унесли жизни 10 человек

Киев • УНН

 • 3410 просмотра

Из-за ливней в Сычуани и Гуанси погибли 10 человек, еще 17 пострадали. Власти эвакуировали 21 784 человека из-за угрозы оползней.

Ливни на юго-западе Китая унесли жизни 10 человек

Проливные дожди, обрушившиеся на юго-запад Китая, унесли жизни 10 человек в результате обрушения здания и оползня, сообщила в среду государственная телекомпания CCTV. Десятки тысяч людей также были эвакуированы в качестве меры предосторожности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Органы по предотвращению стихийных бедствий эвакуировали 21 784 человека после сильных ливней в нескольких районах на юго-западе Китая, включая Чэнду и Цзыгун.

Пять человек погибли в провинции Сычуань после того, как скопившаяся дождевая вода вызвала обрушение крыши и стены во время ужина по случаю празднования результатов поступления детей в колледжи во вторник, сообщила CCTV.

Три человека погибли в доме в уезде Чаннин провинции Сычуань, а двое умерли в больнице, где лечили 17 раненых, однако неясно, включали ли эти данные детей или молодых людей.

Власти провинции Сычуань на этой неделе объявили о сильных дождях и предупредили о рисках стихийных бедствий. По данным CCTV, ливни, начавшиеся во вторник, вызвали два стихийных бедствия, перекрывших дороги в горных районах Гарзэ и Аба.

Власти расследуют причину оползня на строительной площадке в регионе Гуанси, который произошёл в понедельник и похоронил пятерых человек; их тела позже извлекли спасатели, сообщает CCTV.

Песок и гравий в районе высокогорного каньона могут вызвать оползни, ранее сообщили власти.

С начала лета Гуанси, как и многие другие районы юго-запада Китая, пострадал от сильных дождей.

Рекордные ливни затопили восток Японии: тысячи домов без света, есть погибший13.08.26, 19:51 • 4926 просмотров

Юлия Шрамко

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