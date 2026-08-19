Зливи на південному заході Китаю забрали життя 10 людей
Київ • УНН
Через зливи в Сичуані та Гуансі загинули 10 людей, ще 17 постраждали. Влада евакуювала 21 784 особи через загрозу зсувів.
Проливні дощі, що обрушилися на південний захід Китаю, забрали життя 10 осіб внаслідок обвалу будинку та зсуву, повідомила в середу державна телекомпанія CCTV, а десятки тисяч людей також евакуювали як запобіжний захід, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Органи запобігання стихійним лихам евакуювали 21 784 особи після сильних злив у кількох районах на південному заході Китаю, включаючи Ченду та Цзигун.
П'ятеро людей загинули в провінції Сичуань після того, як накопичена дощова вода спричинила обвал даху та стіни під час вечері з нагоди святкування результатів вступу дітей до коледжів у вівторок, повідомила CCTV.
Троє людей загинули в будинку в повіті Чаннін провінції Сичуань, а двоє померли в лікарні, де лікували 17 поранених, але незрозуміло, чи включали ці дані дітей чи молодь.
Влада провінції Сичуань оголосила цього тижня про сильні дощі та попередила про ризики стихійних лих. За даними CCTV, зливові дощі, що сталися з вівторка, спричинили два стихійні лиха, що перекрили дороги в гірських районах Гардзе та Аба.
Влада розслідує причину зсуву на будівельному майданчику в регіоні Гуансі, який стався в понеділок, поховавши п'ятьох людей, тіла яких пізніше витягли рятувальники, повідомляє CCTV.
Пісок та гравій у районі високогірного каньйону можуть спричинити зсуви, повідомила раніше влада.
З початку літа Гуансі, як і багато інших районів південного заходу Китаю, постраждав від сильних дощів.
Рекордні зливи затопили схід Японії: тисячі будинків без світла, є загиблий13.08.26, 19:51 • 4859 переглядiв