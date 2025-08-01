«Ливерпуль» предлагал 110 миллионов фунтов за Исака, но «Ньюкасл» ожидает рекордный трансфер

«Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение «Ливерпуля» по нападающему Александру Исаку, поскольку предложение было значительно меньше запрашиваемой цены.

Передает УНН со ссылкой на Оnefootball и The Guardian.

«Ливерпуль», очевидно, не сделает повторное предложение по приобретению шведского нападающего Александра Исака, поскольку «Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение в 110 миллионов фунтов стерлингов.

«Ньюкасл» оценивает свой ценный актив в 150 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для британских трансферов.

Отметим, что шведский игрок хотел перейти в Мерсисайд, но у Исака еще осталось три года контракта с «сороками».

Сейчас известно и о травме футболиста - Исак не участвовал в предсезонном туре по Азии команды из-за проблем с бедром.

Александр Исак - шведский футболист, нападающий сборной Швеции. Спортсмен перешел в «Ньюкасл» из «Реал Сосьедад» в 2022 году за 60 миллионов фунтов стерлингов, забил 23 гола за «Сорок»

Он все еще наш игрок и имеет с нами контракт. Мы в определенной степени контролируем его будущее. Я хотел бы верить, что у нас все еще есть все возможности