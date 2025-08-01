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«Ливерпуль» предлагал 110 миллионов фунтов за Исака, но «Ньюкасл» ожидает рекордный трансфер

Киев • УНН

 • 268 просмотра

«Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» по Александеру Исаку, оценивая игрока в 150 миллионов фунтов стерлингов. Шведский нападающий, у которого осталось три года контракта, не участвовал в предсезонном турне из-за травмы бедра.

«Ливерпуль» предлагал 110 миллионов фунтов за Исака, но «Ньюкасл» ожидает рекордный трансфер

«Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение «Ливерпуля» по нападающему Александру Исаку, поскольку предложение было значительно меньше запрашиваемой цены.

Передает УНН со ссылкой на Оnefootball и The Guardian.

Детали

«Ливерпуль», очевидно, не сделает повторное предложение по приобретению шведского нападающего Александра Исака, поскольку «Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение в 110 миллионов фунтов стерлингов. 

«Ньюкасл» оценивает свой ценный актив в 150 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для британских трансферов.

Отметим, что шведский игрок хотел перейти в Мерсисайд, но у Исака еще осталось три года контракта с «сороками».

Сейчас известно и о травме футболиста - Исак не участвовал в предсезонном туре по Азии команды из-за проблем с бедром.

Справка

Александр Исак - шведский футболист, нападающий сборной Швеции. Спортсмен перешел в «Ньюкасл» из «Реал Сосьедад» в 2022 году за 60 миллионов фунтов стерлингов, забил 23 гола за «Сорок»

Он все еще наш игрок и имеет с нами контракт. Мы в определенной степени контролируем его будущее. Я хотел бы верить, что у нас все еще есть все возможности

- сказал на этой неделе главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

По данным СМИ, «Сороки» еще не подписали контракт с нападающим Каллумом Уилсоном. Также «Ньюкасл» обратился к нескольким форвардам, включая Лиама Делапа, Жоау Педро и Брайана Мбеумо. Клуб продолжает переговоры по Йоане Виссе.

Напомним

УНН передавал, что один из самых талантливых молодых атакующих футболистов Европы, Уго Экитике перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 79 млн фунтов стерлингов (91,5 млн евро).

Игорь Тележников

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