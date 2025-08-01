«Ливерпуль» предлагал 110 миллионов фунтов за Исака, но «Ньюкасл» ожидает рекордный трансфер
Киев • УНН
«Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» по Александеру Исаку, оценивая игрока в 150 миллионов фунтов стерлингов. Шведский нападающий, у которого осталось три года контракта, не участвовал в предсезонном турне из-за травмы бедра.
«Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение «Ливерпуля» по нападающему Александру Исаку, поскольку предложение было значительно меньше запрашиваемой цены.
Передает УНН со ссылкой на Оnefootball и The Guardian.
Детали
«Ливерпуль», очевидно, не сделает повторное предложение по приобретению шведского нападающего Александра Исака, поскольку «Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение в 110 миллионов фунтов стерлингов.
«Ньюкасл» оценивает свой ценный актив в 150 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для британских трансферов.
Отметим, что шведский игрок хотел перейти в Мерсисайд, но у Исака еще осталось три года контракта с «сороками».
Сейчас известно и о травме футболиста - Исак не участвовал в предсезонном туре по Азии команды из-за проблем с бедром.
Справка
Александр Исак - шведский футболист, нападающий сборной Швеции. Спортсмен перешел в «Ньюкасл» из «Реал Сосьедад» в 2022 году за 60 миллионов фунтов стерлингов, забил 23 гола за «Сорок»
Он все еще наш игрок и имеет с нами контракт. Мы в определенной степени контролируем его будущее. Я хотел бы верить, что у нас все еще есть все возможности
По данным СМИ, «Сороки» еще не подписали контракт с нападающим Каллумом Уилсоном. Также «Ньюкасл» обратился к нескольким форвардам, включая Лиама Делапа, Жоау Педро и Брайана Мбеумо. Клуб продолжает переговоры по Йоане Виссе.
Напомним
УНН передавал, что один из самых талантливых молодых атакующих футболистов Европы, Уго Экитике перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 79 млн фунтов стерлингов (91,5 млн евро).