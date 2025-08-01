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"Ліверпуль" пропонував 110 мільйонів фунтів за Ісака, але "Ньюкасл" очкує на рекордний трансфер

Київ • УНН

 • 270 перегляди

"Ньюкасл" відхилив пропозицію "Ліверпуля" щодо Александера Ісака, оцінюючи гравця у 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Шведський нападник, який має три роки контракту, не брав участі в передсезонному турі через травму стегна.

"Ліверпуль" пропонував 110 мільйонів фунтів за Ісака, але "Ньюкасл" очкує на рекордний трансфер

"Ньюкасл Юнайтед" відхилив пропозицію "Ліверпуля" щодо нападника Александера Ісака, оскільки пропозиція була значно меншою за запитувану ціну.

Передає УНН із посиланням на Оnefootball та The Guardian.

Деталі

"Ліверпуль" очевидно не зробить повторну пропозицію щодо придбання шведського нападника Александра Ісака, оскільки "Ньюкасл Юнайтед" відхилив пропозицію у 110 мільйонів фунтів стерлінгів. 

"Ньюкасл" оцінює свій цінний актив у 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що є рекордною сумою для британських трансферів.

Зауважимо, що шведський гравець мав бажання перейти до Мерсісайду, але у Ісака ще залишилося три роки контракту з "сороками".

Наразі відомо і про травму футболіста - Ісак не брав участі в передсезонному турі по Азії команди через проблеми зі стегном.

Довідково

Александр Ісак - шведський футболіст, нападник збірної Швеції. Спортсмен перейшов до "Ньюкасла" з "Реал Сосьєдад" у 2022 році за 60 мільйонів фунтів стерлінгів, забив 23 голи за "Сорок"

Він все ще наш гравець і має з нами контракт. Ми певною мірою контролюємо його майбутнє. Я хотів би вірити, що у нас все ще є всі можливості

- сказав цього тижня головний тренер "Ньюкаслу" Едді Хоу.

За даними ЗМІ, "Сороки" ще не підписали контракт із нападником Каллума Вілсоном. Також "Ньюкасл" звернувся до кількох форвардів, включаючи Ліама Делапа, Жоау Педро та Браяна Мбеумо. Клуб продовжує переговори щодо Йоане Вісси.

Нагадаємо

УНН передавав, що один із найталановитіших молодих атакувальних футболістів Європи, Уго Екітіке перейшов із франкфуртського "Айнтрахту" до "Ліверпуля" за 79 млн фунтів стерлінгів (91,5 млн євро).

Ігор Тележніков

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