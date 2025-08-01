"Ліверпуль" пропонував 110 мільйонів фунтів за Ісака, але "Ньюкасл" очкує на рекордний трансфер

"Ньюкасл Юнайтед" відхилив пропозицію "Ліверпуля" щодо нападника Александера Ісака, оскільки пропозиція була значно меншою за запитувану ціну.

Передає УНН із посиланням на Оnefootball та The Guardian.

"Ліверпуль" очевидно не зробить повторну пропозицію щодо придбання шведського нападника Александра Ісака, оскільки "Ньюкасл Юнайтед" відхилив пропозицію у 110 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Ньюкасл" оцінює свій цінний актив у 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що є рекордною сумою для британських трансферів.

Зауважимо, що шведський гравець мав бажання перейти до Мерсісайду, але у Ісака ще залишилося три роки контракту з "сороками".

Наразі відомо і про травму футболіста - Ісак не брав участі в передсезонному турі по Азії команди через проблеми зі стегном.

Александр Ісак - шведський футболіст, нападник збірної Швеції. Спортсмен перейшов до "Ньюкасла" з "Реал Сосьєдад" у 2022 році за 60 мільйонів фунтів стерлінгів, забив 23 голи за "Сорок"

Він все ще наш гравець і має з нами контракт. Ми певною мірою контролюємо його майбутнє. Я хотів би вірити, що у нас все ще є всі можливості