Литва запретила въезд российскому рэперу Моргенштерну на 10 лет
Киев • УНН
Литва запретила российскому рэперу Алишеру Моргенштерну въезд на 10 лет из-за угрозы государственной безопасности. Решение принято после предложения МИД и сбора дополнительной информации.
Литва запретила въезд в страну российскому рэперу Алишеру Моргенштерну на 10 лет. Об этом пишет издание BNS со ссылкой на представителя Департамента миграции Рокаса Пукинскаса, передает УНН.
Литва запретила российскому рэперу Алишеру Моргенштерну въезд в страну
По его словам, решение было принято после получения "письменного предложения от Министерства иностранных дел (МИД) и после сбора дополнительной информации, позволяющей сделать вывод, что этот иностранец может представлять угрозу государственной безопасности".
"Запрет на въезд Моргенштерна в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение 10 лет", – сказал Пукинскас.
Издание добавляет, что мэр Вильнюса ранее также обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить, не противоречит ли деятельность зарегистрированной в Латвии компании "Ready Events", организующей концерт, информационной безопасности Литвы.
Напомним
В апреле 2021 года российский исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.