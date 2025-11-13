Литва заборонила в'їзд російському реперу Моргенштерну на 10 років
Литва заборонила російському реперу Алішеру Моргенштерну в'їзд на 10 років через загрозу державній безпеці. Рішення прийнято після пропозиції МЗС та збору додаткової інформації.
Литва заборонила на 10 років в'їзд до країни російському реперу Алішеру Моргенштерну. Про це пише видання BNS з посиланням на речника Департаменту міграції Рокаса Пукінскаса, передає УНН.
За його словами, рішення було прийнято після отримання "письмової пропозиції від Міністерства закордонних справ (МЗС) та після збору додаткової інформації, яка дозволяє зробити висновок, що цей іноземець може становити загрозу державній безпеці".
"Заборона на в’їзд Моргенштерна до Литви набуває чинності негайно та діє протягом 10 років", – сказав Пукінскас.
Видання додає, що мер Вільнюса раніше також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням оцінити, чи не суперечить діяльність зареєстрованої в Латвії компанії "Ready Events", яка організовує концерт, інформаційній безпеці Литви.
Нагадаємо
У квітні 2021 року російського виконавця Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.