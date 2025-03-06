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Литва выходит из международного договора о кассетных боеприпасах: что это означает

Киев • УНН

 • 24666 просмотра

Литва официально прекращает участие в Договоре о запрете кассетных боеприпасов, который подписала в 2011 году. Страна стремится усилить обороноспособность из-за угрозы со стороны РФ, которая не является участником договора.

Литва выходит из международного договора о кассетных боеприпасах: что это означает

Литва официально выходит из Договора о запрете кассетных боеприпасов. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Договор, который объединяет более ста государств, направлен на ограничение использования оружия, которое представляет угрозу гражданскому населению из-за высокого уровня неразорвавшихся боеприпасов.

Литва присоединилась к Конвенции в 2011 году, однако, в связи с изменениями в сфере национальной безопасности, осенью прошлого года приняла решение о выходе. Основным аргументом стало стремление укрепить обороноспособность страны и иметь в распоряжении весь спектр военных средств, в том числе кассетные боеприпасы.

Литовская власть отмечает, что основная угроза стране исходит от террористической рф, которая не является участником Договора. В Украине стороны конфликта применяли кассетные боеприпасы, которые рассеивают сотни взрывных элементов, способных нанести значительный ущерб на большой территории. Кроме того, неразорвавшиеся боеприпасы представляют опасность даже спустя много лет после боевых действий.

После выхода Литвы из Конвенции единственной страной, имеющей общую границу с агрессором и остающейся участником соглашения, остается Норвегия. На Финляндию это соглашение не распространяется.

Выход Литвы из Договора происходит на фоне многочисленных решений рф о выходе из международных соглашений в сфере контроля над вооружениями. Москва уже отказалась от Договора о запрете ядерных испытаний и ограничений на военную технику в Европе.

Зеленский: в нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре28.11.24, 11:05 • 21227 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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