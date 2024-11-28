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Зеленский: в нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре

Зеленский: в нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре

Киев  •  УНН

 • 10059 просмотра

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россия атаковала Украину около 100 дронами и более 90 ракетами различных типов, нацелившись на энергетику. В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре.

Президент Владимир Зеленский  отреагировал на массированную атаку армии рф утром 28 ноября, указав что мишенью врага была энергетика страны. Он призвал партнеров  выполнять договоренности по своевременной передаче ПВО.  об этом сообщает УНН.

С утра уже были доклады командующего Воздушных сил, министров внутренних дел и энергетики относительно последствий российского удара. Мишень-наша энергетика. Всего около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики

- заявил Зеленский. 

По его словам, максимально работают энергетики и все службы, чтобы помочь людям. Развернуты "пункты несокрушимости".

"Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременное снабжение сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО – это то, что больше всего нужно", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Россия осуществила массированную атаку по объектам энергетики Украины, использовав 188 средств воздушного нападения. Силам ПВС удалось сбить 76 крылатых ракет, 3 ракеты Х-59/69 и 35 беспилотников.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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