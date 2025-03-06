Литва виходить з міжнародного договору про касетні боєприпаси: що це означає
Київ • УНН
Литва офіційно припиняє участь у Договорі про заборону касетних боєприпасів, який підписала у 2011 році. Країна прагне посилити обороноздатність через загрозу з боку РФ, яка не є учасником договору.
Литва офіційно виходить з Договору про заборону касетних боєприпасів. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
Договір, що об’єднує понад сто держав, спрямований на обмеження використання зброї, яка несе загрозу цивільному населенню через високий рівень нерозірваних боєприпасів.
Литва приєдналася до Конвенції у 2011 році, однак, у зв’язку зі змінами у сфері національної безпеки, восени минулого року ухвалила рішення про вихід. Основним аргументом стало прагнення зміцнити обороноздатність країни та мати у розпорядженні весь спектр військових засобів, зокрема касетні боєприпаси.
Литовська влада відзначає, що основна загроза країні походить від терористичної рф, яка не є учасником Договору. В Україні сторони конфлікту застосовували касетні боєприпаси, що розсіюють сотні вибухових елементів, здатних завдати значної шкоди на великій території. Крім того, нерозірвані боєприпаси становлять небезпеку навіть через багато років після бойових дій.
Після виходу Литви з Конвенції єдиною країною, що має спільний кордон з агресором і залишається учасником угоди, залишається Норвегія. На Фінляндію ця угода не поширюється.
Вихід Литви з Договору відбувається на тлі численних рішень рф щодо виходу з міжнародних угод у сфері контролю над озброєннями. москва вже відмовилася від Договору про заборону ядерних випробувань і обмежень на військову техніку в Європі.
Зеленський: у кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі28.11.24, 11:05 • 21228 переглядiв