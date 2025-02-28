Литва предотвратила поджог военной помощи для Украины: задержаны три человека

Литва предотвратила попытку диверсии против груза с военной помощью для Украины. Правоохранители задержали трех подозреваемых, ситуация находится под контролем. Об этом пишет LRT, передает УНН.

В Шяуляе в прошлом году пытались поджечь военную помощь Украине, а после установления подозреваемых были задержаны три человека.

"Мне известно гораздо больше, чем я мог бы сказать, поскольку большая часть информации носит конфиденциальный характер. Правоохранители и учреждения выполняют свою работу, и могу лишь сказать, что многие такие случаи были предотвращены. Те, кто пытаются это сделать или организуют, также находятся под определенным наблюдением", - сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюкас.

Он добавил, что этот эпизод, вероятно, является исключительным тем, что кто-то пытался реализовать его, но эти действия были предотвращены.

О происшествии в Шяуляе генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас сообщил во время ежегодного отчета о деятельности полиции в четверг.

По его словам, для поиска остальных подозреваемых объявлен международный розыск.

По словам Пауляускаса, этот инцидент является "еще одной гибридной атакой против Литвы".

Как сообщало BNS, в ноябре прошлого года она сообщила, что в Шяуляе по подозрению в террористическом акте задержаны двое граждан Испании. СМИ ранее сообщали, что испанцев могли нанять российские спецслужбы.

Генеральный прокурор Нида Грунскене тогда сказала журналистам, что правоохранительные органы Литвы проводят несколько десятков досудебных расследований в отношении подозреваемых в осуществлении саботажных операций, но подробнее расследование не комментировала.

Пауляускас назвал попытку теракта в Шяуляе и самовозгорание посылок в центре DHL в Германии в прошлом году частью гибридной войны.

Напомним

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5 соратников спецслужб рф, которые совершали заказные поджоги в разных регионах Украины.