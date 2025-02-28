Литва запобігла підпалу військової допомоги для України: затримано трьох осіб

Литва запобігла спробі диверсії проти вантажу з військовою допомогою для України. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, ситуація перебуває під контролем. Про це пише LRT, передає УНН.

У Шяуляї минулого року намагалися підпалити військову допомогу Україні, а після встановлення підозрюваних було затримано трьох осіб.

"Мені відомо значно більше, ніж я міг би сказати, оскільки велика частина інформації має конфіденційний характер. Правоохоронці та установи виконують свою роботу, і можу лише сказати, що багато таких випадків було запобігано. Ті, хто намагаються це зробити чи організовують, також перебувають під певним наглядом", – сказав прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палюкас.

Він додав, що цей епізод, ймовірно, є винятковим тим, що хтось намагався реалізувати його, але цим діям запобігли.

Про подію у Шяуляї генеральний комісар поліції Литви Арунас Паулаускас повідомив під час щорічного звіту про діяльність поліції в четвер.

За його словами, для пошуку решти підозрюваних оголошено міжнародний розшук.

За словами Пауляускаса, цей інцидент є "ще однією гібридною атакою проти Литви".

Як повідомляло BNS, у листопаді минулого року вона повідомила, що в Шяуляї за підозрою в терористичному акті затримано двох громадян Іспанії. ЗМІ раніше повідомляли, що іспанців могли найняти російські спецслужби.

Генеральна прокурорка Ніда Грунскене тоді сказала журналістам, що правоохоронні органи Литви проводять кілька десятків досудових розслідувань щодо підозрюваних у здійсненні саботажних операцій, але детальніше розслідування не коментувала.

Пауляускас назвав спробу теракту в Шяуляї та самозаймання посилок у центрі DHL у Німеччині минулого року частиною гібридної війни.

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Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5-х поплічників спецслужб рф, які вчиняли замовні підпали у різних регіонах України.