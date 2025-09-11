Литва, Польша и Украина осудили удар РФ по Польше и призвали к совместной обороне

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника назвали последнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши преднамеренной провокацией и угрозой безопасности региона. Они призвали к обмену разведывательными данными и усилению противовоздушной обороны.

Об этом пишет УНН со ссылкой на совместное заявление министров Люблинского треугольника относительно российских дронов в Польше.

Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины – Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, представляющий собой беспрецедентную провокацию и эскалацию напряженности

По словам высокопоставленных лиц, действия России и разрешение Беларуси на использование своего воздушного пространства создают прямую угрозу безопасности всего региона. И только скоординированные совместные действия способны обеспечить защиту граждан.

Мы подчеркиваем необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества наших соответствующих структур, ответственных за воздушную безопасность. Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и привести к повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны

В частности, они призвали партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях обеспечить безопасность восточного фланга НАТО и ЕС.

Только адекватная и решительная реакция предотвратит дальнейшую эскалацию. Мы отмечаем, что этот инцидент также вызвал всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества оставаться бдительными и быть осведомленными о злонамеренных попытках дезинформации со стороны России