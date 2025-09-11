$41.210.09
Эксклюзив
09:16 • 88 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 10469 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 27380 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 39697 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 89087 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 48770 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 46840 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43015 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 82434 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 102286 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Литва, Польша и Украина осудили удар РФ по Польше и призвали к совместной обороне

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины осудили вторжение российских беспилотников на территорию Польши, назвав это преднамеренной провокацией и угрозой безопасности региона. Они призвали к обмену разведданными и усилению противовоздушной обороны.

Литва, Польша и Украина осудили удар РФ по Польше и призвали к совместной обороне

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника назвали последнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши преднамеренной провокацией и угрозой безопасности региона. Они призвали к обмену разведывательными данными и усилению противовоздушной обороны.

Об этом пишет УНН со ссылкой на совместное заявление министров Люблинского треугольника относительно российских дронов в Польше.

Детали

Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины – Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, представляющий собой беспрецедентную провокацию и эскалацию напряженности

- говорится в письме. 

По словам высокопоставленных лиц, действия России и разрешение Беларуси на использование своего воздушного пространства создают прямую угрозу безопасности всего региона. И только скоординированные совместные действия способны обеспечить защиту граждан.

Мы подчеркиваем необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества наших соответствующих структур, ответственных за воздушную безопасность. Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и привести к повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны

- подытожили должностные лица трех стран.

В частности, они призвали партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях обеспечить безопасность восточного фланга НАТО и ЕС.

Только адекватная и решительная реакция предотвратит дальнейшую эскалацию. Мы отмечаем, что этот инцидент также вызвал всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества оставаться бдительными и быть осведомленными о злонамеренных попытках дезинформации со стороны России

- подчеркнули министры.

Вместе Литва, Польша и Украина подтверждают, что единство, сила и сотрудничество – в частности с нашими союзниками и партнерами в НАТО и ЕС – являются единственными способами эффективно противодействовать российской агрессии и гарантировать безопасность наших граждан. 

российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф10.09.25, 11:33 • 73349 просмотров

Алена Уткина

Политика
Государственная граница Украины
Беларусь
НАТО
Европейский Союз
Литва
Украина
Польша