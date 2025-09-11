Литва, Польща та Україна засудили удар рф по Польщі та закликали до спільної оборони

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника назвали останнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі навмисною провокацією та загрозою безпеці регіону. Вони закликали до обміну розвідувальними даними та посилення протиповітряної оборони.

Про це пише УНН із посиланням на спільну заяву міністрів Люблінського трикутника щодо російських дронів у Польщі.

Ми, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України – Люблінського трикутника, рішуче засуджуємо нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі. Це був навмисний та скоординований удар, що являє собою безпрецедентну провокацію та ескалацію напруженості

За словами високопосадовців, дії росії та дозвіл білорусі на використання свого повітряного простору створюють пряму загрозу безпеці всього регіону. І лише скоординовані спільні дії здатні забезпечити захист громадян.

Ми наголошуємо на необхідності кращої координації та оперативної співпраці наших відповідних структур, відповідальних за повітряну безпеку. Такі скоординовані дії повинні бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій росії та призвести до підвищення ефективності наших заходів протиповітряної оборони

Зокрема вони закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву та Польщу в їхніх зусиллях забезпечити безпеки східного флангу НАТО та ЄС.

Лише адекватна та рішуча реакція запобіжить подальшій ескалації. Ми зазначаємо, що цей інцидент також спричинив сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства залишатися пильними та бути обізнаними щодо зловмисних спроб дезінформації з боку росії