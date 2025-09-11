$41.210.09
Ексклюзив
09:16 • 112 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 10498 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 27444 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 39734 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 89150 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 48792 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 46852 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43026 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 82461 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 102312 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Литва, Польща та Україна засудили удар рф по Польщі та закликали до спільної оборони

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України засудили вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, назвавши це навмисною провокацією та загрозою безпеці регіону. Вони закликали до обміну розвідданими та посилення протиповітряної оборони.

Литва, Польща та Україна засудили удар рф по Польщі та закликали до спільної оборони

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника назвали останнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі навмисною провокацією та загрозою безпеці регіону. Вони закликали до обміну розвідувальними даними та посилення протиповітряної оборони.

Про це пише УНН із посиланням на спільну заяву міністрів Люблінського трикутника щодо російських дронів у Польщі.

Деталі

Ми, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України – Люблінського трикутника, рішуче засуджуємо нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі. Це був навмисний та скоординований удар, що являє собою безпрецедентну провокацію та ескалацію напруженості

- ідеться у листі. 

За словами високопосадовців, дії росії та дозвіл білорусі на використання свого повітряного простору створюють пряму загрозу безпеці всього регіону. І лише скоординовані спільні дії здатні забезпечити захист громадян.

Ми наголошуємо на необхідності кращої координації та оперативної співпраці наших відповідних структур, відповідальних за повітряну безпеку. Такі скоординовані дії повинні бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій росії та призвести до підвищення ефективності наших заходів протиповітряної оборони

- підсумували посадовці трьої країн.

Зокрема вони закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву та Польщу в їхніх зусиллях забезпечити безпеки східного флангу НАТО та ЄС.

Лише адекватна та рішуча реакція запобіжить подальшій ескалації. Ми зазначаємо, що цей інцидент також спричинив сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства залишатися пильними та бути обізнаними щодо зловмисних спроб дезінформації з боку росії

- наголосили міністри.

Разом Литва, Польща та Україна підтверджують, що єдність, сила та співпраця – зокрема з нашими союзниками та партнерами в НАТО та ЄС – є єдиними способами ефективно протидіяти російській агресії та гарантувати безпеку наших громадян. 

російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф10.09.25, 11:33 • 73354 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Білорусь
НАТО
Європейський Союз
Литва
Україна
Польща