Лето, жара и новые тарифы: что меняется для украинцев в июне

Цена на природный газ для бытовых потребителей утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" (с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМУ).

С 1 июня 2019 года действует новая цена на природный газ для бытовых потребителей в размере 8585,12 грн за 1 тыс. куб. метров с НДС.



Минимальная цена газа для промышленных потребителей, не имеющих долгов и, которые покупают более 50 тыс. кубометров газа в месяц, составит в июне 6963,6 грн за тысячу кубов, включая НДС.



В целом цены на газ для промышленности на 7,6-7,9% ниже майской.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения на 500 грн



Также с июня вступает в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине". Согласно изменениям банк, с учетом риск-ориентированного подхода, будет принимать меры по изучению клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные, а также обеспечить получение от клиента подтверждающих документов на основании которых осуществляются наличные расчеты. Банки могут требовать подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты:

• закупочный акт;

• закупочную ведомость;

• налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;

• кредитный договор;

• договор поставки;

• договор транспортировки;

• договор хранения;

• другие отчетные документы.



Усиление надзора связано с выявлением НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями схемных операций с использованием наличных средств.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент "разберется" с тарифами для украинцев после выборов в Раду - Разумков



С 1 июня вступают в действие государственные строительные нормы 2.2-9: 2018 "Общественные здания и сооружения. Основные положения". С сегодняшнего дня можно проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров и до 5 этажей. Автоматизированные подземные автостоянки могут быть до 9 этажей. Подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками.

Кроме того, вступают в силу ряд норм Закона № 2628-VIII об изменениях в Налоговый кодекс, вступивший в силу в начале года.



Напомним, что этим документом предусматривается рост ставки акцизного налога на табачные изделия на 9% уже во второй половине текущего года на 9%, на 31% в 2020 году и на 57% в 2021 году.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский посоветовал, что делать ради низких тарифов



Акцизные склады, где производят, обрабатывают или перерабатывают, смешивают, нагружают, сохраняют и продают топливо, надо оборудовать расходомерами-счетчиками в каждом месте отпуска вещества. Если на акцизном складе перерабатывают нефть, газовый конденсат, газ или их смеси, счетчики надо ставить только в каждом месте отпуска готовой продукции. Расходомеры не нужны, если горючее хранят в таре производителя и расфасовку не меняют.



С 1 июня 2019 вводится обязанность отчитываться об остатках горючего на начало и конец отчетного суток. Ответственное лицо должно направлять информацию об объеме горючего в каждом резервуаре на основании показателей уровнемеров-счетчиков.

Многие нормы этого закона начнут действовать во второй половине 2019 - с 1 июля.



С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) переходят на летний режим работы.



Еще одно интересное изменение, которое состоится в июне, но коснется не только украинцев, - изменения правил футбола.

Новые правила утверждены ФИФА вступают в силу 1 июня.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава АП прокомментировал снижение тарифов на газ



Отныне непреднамеренная игра рукой будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент с помощью случайного попадания мяча в руку.



Футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. То есть игроку больше не нужно идти через все поле.



Отменено правило, согласно которому мяч должен оставлять штрафную при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник; футболистам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку при пробитии штрафных, то есть надо быть минимум в метре от нее и не мешать защитникам.



Напомним, что на украинцев в июне ждет много выходных.



Дополнительный выходной 17 июня будет предоставлено по Троицу, то есть украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 июня. Еще три дня подряд - с 28 по 30 июня - по случаю Дня Конституции.