Президент "розбереться" з тарифами для українців після виборів в Раду - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зможе кардинально підійти до питання тарифів для українців тільки після парламентських виборів. Про це заявив глава партії "Слуга народу", член команди Зеленського Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
На питання про те, чи збирається Президент розібратися з тарифами для українців, політик відповів: "Так".
"Для цього йому потрібна буде реально серйозна підтримка по всій вертикалі - починаючи від парламенту і закінчуючи Кабінетом міністрів. На тих позиціях, на яких сьогодні знаходиться він, знаходиться Адміністрація Президента - ним будуть зроблені окремі заходи з цього питання, але до кардинальних питань він зможе підійти тільки після парламентських виборів", - заявив Разумков.
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За його словами, Президент розуміє, що тарифи, які на сьогодні існують в країні, для багатьох являються "непідйомними".
Раніше у Зеленського запевнили, що МВФ не буде вимагати підвищення цін на газ.