Зеленский посоветовал, что делать для низких тарифов

"Если мы хотим низких тарифов и энергоэффективности - нам нужно смотреть в сторону инноваций, возобновляемой энергетики. Мы хотим чистый и доступный транспорт? Нам придется строить не только дороги, но и инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Мы хотим будущего для наших детей - нам нужно будет в корне менять образование", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украине нужно сосредоточиться на конкретных направлениях развития инновационных технологий.

Напомним, политика в Украине является "факинг-отраслью", поскольку не позволяет реализовывать на уровне государства инновационные идеи и проекты украинских разработчиков и ученых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума.