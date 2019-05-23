Зеленский посоветовал, что делать для низких тарифов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Для того, чтобы уменьшить стоимость коммунальных услуг и снизить тарифы на них, следует развивать возобновляемую энергетику и инновации. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на іForum - 2019 в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Если мы хотим низких тарифов и энергоэффективности - нам нужно смотреть в сторону инноваций, возобновляемой энергетики. Мы хотим чистый и доступный транспорт? Нам придется строить не только дороги, но и инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Мы хотим будущего для наших детей - нам нужно будет в корне менять образование", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украине нужно сосредоточиться на конкретных направлениях развития инновационных технологий.
Напомним, политика в Украине является "факинг-отраслью", поскольку не позволяет реализовывать на уровне государства инновационные идеи и проекты украинских разработчиков и ученых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума.