Зеленський порадив, що робити заради низьких тарифів

КИЇВ. 23 травня. УНН. Для того, щоб зменшити вартість комунальних послуг і знизити тарифи на них, слід розвивати відновлювальну енергетику й інновації. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на іForum – 2019 у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу голови держави.