Зеленський порадив, що робити заради низьких тарифів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Для того, щоб зменшити вартість комунальних послуг і знизити тарифи на них, слід розвивати відновлювальну енергетику й інновації. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на іForum – 2019 у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу голови держави.
"Якщо ми хочемо низьких тарифів і енергоефективності – нам потрібно дивитися в бік інновацій, відновлюваної енергетики. Ми хочемо чистий і доступний транспорт? Нам доведеться будувати не тільки дороги, але й інфраструктуру для електромобілів і безпілотників. Ми хочемо майбутнього для наших дітей – нам потрібно буде докорінно змінювати освіту", – наголосив Зеленський.
За його словами, Україні потрібно зосередитися на конкретних напрямках розвитку інноваційних технологій.
Нагадаємо, політика в Україні є "факінг-галуззю", оскільки не дозволяє реалізовувати на рівні держави інноваційні ідеї і проекти українських розробників і вчених. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму.