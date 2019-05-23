Зеленський назвав політику "факінг-галуззю"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Політика в Україні є "факінг-галуззю", оскільки не дозволяє реалізовувати на рівні держави інноваційні ідеї і проекти українських розробників і вчених. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму інтернет-діячів в Києві, передає кореспондент УНН.
"Ви творите кожен день великі речі, але наші чиновники, політики абсолютно цим не користуються... Що таке інновації в цій вузькопрофільній, політичній факінг-галузі?", - зазначив Зеленський.
За його словами, інноваційні проекти могли б значно полегшити життя українцям, в тому числі позбавивши їх від проблем рейдерства і корупції.
"Що таке інновації? Як силовик може шантажувати вас вилученням, наприклад, документів, якщо ці документи цифрові? Як якийсь рейдер може змінити власника в реєстрі який-небудь власності, якщо цей реєстр на блок-чейні? Це неможливо", - додав Президент.
Нагадаємо, в Європейському Союзі сподіваються, що Президент України Володимир Зеленський не забуде обіцянок про продовження євроінтеграції України та активізації боротьби з корупцією в країні.