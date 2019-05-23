Зеленський назвав політику "факінг-галуззю"

КИЇВ. 23 травня. УНН. Політика в Україні є "факінг-галуззю", оскільки не дозволяє реалізовувати на рівні держави інноваційні ідеї і проекти українських розробників і вчених. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму інтернет-діячів в Києві, передає кореспондент УНН.