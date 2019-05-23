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Зеленский назвал политику “факинг-отраслью”

Зеленский назвал политику “факинг-отраслью”

Киев  •  УНН

 • 21660 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Политика в Украине является “факинг-отраслью”, поскольку не позволяет реализовывать на уровне государства инновационные идеи и проекты украинских разработчиков и ученых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума интернет-деятелей в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Вы творите каждый день великие вещи, но наши чиновники, политики абсолютно этим не пользуются... Что такое инновации в этой узкопрофильной, политической факинг-отрасли?”, — отметил Зеленский.

По его словам, инновационные проекты могли бы значительно облегчить жизнь украинцам, в том числе избавив их от проблем рейдерства и коррупции.

“Что такое инновации? Как силовик может шантажировать вас изъятием, к примеру, документов, если эти документы цифровые? Как какой-то рейдер может поменять собственника в реестре какой-нибудь собственности, если этот реестр на блок-чейне? Это невозможно”, — добавил Президент.

Напомним, в Европейском Союзе надеются, что Президент Украины Владимир Зеленский не забудет обещаний о продолжении евроинтеграции Украины и активизации борьбы с коррупцией в стране.

Украинские Национальные Новости

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