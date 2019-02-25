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У ДФС роз'яснили декларування податкових зобов’язань з акцизного податку

У ДФС роз'яснили декларування податкових зобов’язань з акцизного податку

Київ • УНН

 • 9784 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Державна фіскальна служба надала роз'яснення щодо декларування податкових зобов’язань з акцизного податку у 2019 році. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Дніпропетровській області, передає УНН.

"ДФС України з метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та у зв’язку з прийняттям Законів України від 08 листопада 2018 року № 2611-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" і від 23 листопада 2018 року № 2628 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" повідомила про:

  • декларування суб’єктами господарювання операцій з бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів;
  • декларування податкових зобов’язань з пального за повною ставкою акцизного податку;
  • декларування податкових зобов’язань при нецільовому використанні пального;
  • оподаткування суб’єктами господарювання операцій з транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, змінами, внесеними Законом № 2628 до Податкового кодексу України, для цілей оподаткування змінено групування вин та інших зброджених напоїв і для кожної групи встановлені ставки акцизного податку.

"Відповідно до п. 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2628 зазначені зміни до ПКУ набирають чинності з 1 березня 2019 року", - уточнили у ДФС.

Водночас, порядок нарахування акцизного податку з алкогольних напоїв змінено не було.

Нагадаємо, 22 лютого в Україні сприв пільговий період розмитнення авто на єврономерах.

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