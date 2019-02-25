У ДФС роз'яснили декларування податкових зобов’язань з акцизного податку

"ДФС України з метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та у зв’язку з прийняттям Законів України від 08 листопада 2018 року № 2611-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" і від 23 листопада 2018 року № 2628 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" повідомила про:



декларування суб’єктами господарювання операцій з бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів;



декларування податкових зобов’язань з пального за повною ставкою акцизного податку;



декларування податкових зобов’язань при нецільовому використанні пального;



оподаткування суб’єктами господарювання операцій з транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.



Крім того, змінами, внесеними Законом № 2628 до Податкового кодексу України, для цілей оподаткування змінено групування вин та інших зброджених напоїв і для кожної групи встановлені ставки акцизного податку.

"Відповідно до п. 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2628 зазначені зміни до ПКУ набирають чинності з 1 березня 2019 року", - уточнили у ДФС.

Водночас, порядок нарахування акцизного податку з алкогольних напоїв змінено не було.

Нагадаємо, 22 лютого в Україні сприв пільговий період розмитнення авто на єврономерах.