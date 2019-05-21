Голова АП прокоментував зниження тарифів на газ

КИЇВ. 21 травня. УНН. Команда Президента України Володимира Зеленського розглядає різні можливості зниження тарифів на газ для населення, однак має узгоджувати такі рішення з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.