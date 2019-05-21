Голова АП прокоментував зниження тарифів на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Команда Президента України Володимира Зеленського розглядає різні можливості зниження тарифів на газ для населення, однак має узгоджувати такі рішення з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Ми розглядаємо різні шляхи зниження ціни на газ. Але ці рішення ми можемо приймати після консультацій з міжнародними партнерами, тому що залежність України, на жаль, від минулої влади, від їхніх рішень, дуже велика залежність від МВФ та інших міжнародних організацій", - зазначив Богдан.
За його словами, Україна опинилась у ситуації, коли змушена узгоджувати рішення з МВФ, оскільки ризикує отримати негативні наслідки у кредитній і фінансовій політиці.
Нагадаємо, сьогодні експерти Міжнародного валютного фонду розпочали свою роботу в Україні.
Місія перебуватиме в Україні протягом двох тижнів. На порядку денному не лише перегляд чинної програми співробітництва між Україною та Фондом, а питання відновлення покарання за незаконне збагачення.
Раніше у НБУ вказали, що місія буде проводити перегляд програми і "в результатах буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року".
Також нагадаємо, що делегація з США обговорила з Україною проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу (LNG) з регазифікаційного терміналу в Польщі в Україну.