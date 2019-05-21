Україна обговорила з США газові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Делегація з США обговорила з Україною проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу (LNG) з регазифікаційного терміналу в Польщі в Україну. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає УНН.
"В ході зустрічі сторони обговорили співробітництво України та США в енергетичній сфері, зокрема в сфері видобування газу, питання збереження транзитного потенціалу України. Також предметом обговорення став проект зі створення сталого шляху імпорту скрапленого природного газу (LNG) через регазифікаційний термінал у Польщі до України", - зазначається у повідомленні.
Окрему увагу під час зустрічі приділили шляхам підготовки України до проходження наступного осінньо-зимового опалювального сезону, фінансуванню та накопиченню достатніх запасів газу у підземних сховищах.
З українського боку участь в зустрічі взяли Президент України Володимир Зеленський, радники Володимира Зеленського на виборах Президента України 2019 року Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка, заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, Глава місії України при НАТО, Надзвичайний і повноважний посланник України Вадим Пристайко, а також голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
З американської сторони у зустрічі взяли участь Міністр енергетики США Рік Перрі, Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
Нагадаємо, російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори щодо транзиту газу з Україною та ЄС в травні, на червень переговори теж не були узгоджені.