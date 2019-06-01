Літо, спека та нові тарифи: що змінюється для українців у червні

Ціна на природний газ для побутових споживачів затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”(із змінами внесеними згідно з Постановами КМУ).

З 1 червня 2019 року діє нова ціна на природний газ для побутових споживачів у розмірі 8585,12 грн за 1 тис. куб. метрів з ПДВ.



Мінімальна ціна газу для промислових споживачів, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубометрів газу на місяць, становитиме у червні 6963,6 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ.



Загалом ціни на газ для промисловості на 7,6-7,9% нижчі за травневу.



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Також з червня набуває чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62 "Про затвердження Змін в Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні". Згідно змін банк має, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, вживати заходів щодо вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджувальних документів на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Банки можуть вимагати підтверджувальні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки:

• закупівельний акт;

• закупівельну відомість;

• податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;

• кредитний договір;

• договір поставки;

• договір транспортування;

• договір зберігання;

• інші звітні документи.



Посилення нагляду пов'язане з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами схемних операцій з використанням готівкових коштів.



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З 1 червня вступають в дію державні будівельні норми В.2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення". Від сьогодні можна проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів та до 5 поверхів. Автоматизовані підземні автостоянки можуть бути до 9 поверхів. Підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.

Крім того, набувають чинності ряд норм Закону № 2628-VIII про зміни до Податкового кодексу, який набув чинності на початку року.



Нагадаємо, що цим документом передбачається зростання ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9% вже у другій половині поточного року на 9%, на 31% у 2020 році і на 57% у 2021 році.



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Акцизні склади, де виробляють, обробляють чи переробляють, змішують, навантажують, зберігають і продають пальне, треба обладнати витратомірами-лічильниками у кожному місці відпуску речовини. Якщо на акцизному складі переробляють нафту, газовий конденсат, газ чи їх суміші, лічильники треба ставити лише у кожному місці відпуску готової продукції. Витратоміри не потрібні, якщо пальне зберігають у тарі виробника і розфасовку не змінюють.



З 1 червня 2019 року вводиться обов’язок звітувати про залишки пального на початок та кінець звітної доби. Відповідальна особа має надсилати інформацію про об’єм пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників.

Багато норм цього закону почнуть діяти у другій половині 2019 року – з 1 липня.



З 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) переходять на літній режим роботи.



Ще одна цікава зміна, яка відбудеться у червні, але торкнеться не лише українців, - зміни правил футболу.

Нові правила затверджені ФІФА набувають чинності 1 червня.



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Відтепер ненавмисна гра рукою буде каратися, якщо гравець забив гол або створив гольовий момент за допомогою випадкового потрапляння м'яча в руку.



Футболіст, якого змінюють, повинен залишати поле в тому місці, де найближче до нього розташовується бічна лінія поля. Тобто гравцю більше не потрібно йти через все поле.



Скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен залишати штрафний майданчик при розіграші удару від воріт, перш ніж його торкнеться захисник; футболістам атакуючої команди більше не можна ставати в стінку при пробитті штрафних, тобто треба бути мінімум в метрі від неї і не заважати захисникам.



Нагадаємо, що на українців у червні чекає багато вихідних.



Додатковий вихідний 17 червня буде надано за Трійцю, тобто українці відпочиватимуть 15, 16 та 17 червня. Ще три дні підряд – з 28 по 30 червня – з нагоди Дня Конституції.