Літо, спека та нові тарифи: що змінюється для українців у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. З 1 червня набувають чинності ряд змін, зокрема змінюється тариф на природний газ. Які ще зміни чекають на українців, пише УНН.
Ціна на природний газ для побутових споживачів затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”(із змінами внесеними згідно з Постановами КМУ).
З 1 червня 2019 року діє нова ціна на природний газ для побутових споживачів у розмірі 8585,12 грн за 1 тис. куб. метрів з ПДВ.
Мінімальна ціна газу для промислових споживачів, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубометрів газу на місяць, становитиме у червні 6963,6 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ.
Загалом ціни на газ для промисловості на 7,6-7,9% нижчі за травневу.
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Також з червня набуває чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62 "Про затвердження Змін в Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні". Згідно змін банк має, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, вживати заходів щодо вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджувальних документів на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Банки можуть вимагати підтверджувальні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки:
• закупівельний акт;
• закупівельну відомість;
• податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
• кредитний договір;
• договір поставки;
• договір транспортування;
• договір зберігання;
• інші звітні документи.
Посилення нагляду пов'язане з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами схемних операцій з використанням готівкових коштів.
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З 1 червня вступають в дію державні будівельні норми В.2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення". Від сьогодні можна проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів та до 5 поверхів. Автоматизовані підземні автостоянки можуть бути до 9 поверхів. Підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.
Крім того, набувають чинності ряд норм Закону № 2628-VIII про зміни до Податкового кодексу, який набув чинності на початку року.
Нагадаємо, що цим документом передбачається зростання ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9% вже у другій половині поточного року на 9%, на 31% у 2020 році і на 57% у 2021 році.
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Акцизні склади, де виробляють, обробляють чи переробляють, змішують, навантажують, зберігають і продають пальне, треба обладнати витратомірами-лічильниками у кожному місці відпуску речовини. Якщо на акцизному складі переробляють нафту, газовий конденсат, газ чи їх суміші, лічильники треба ставити лише у кожному місці відпуску готової продукції. Витратоміри не потрібні, якщо пальне зберігають у тарі виробника і розфасовку не змінюють.
З 1 червня 2019 року вводиться обов’язок звітувати про залишки пального на початок та кінець звітної доби. Відповідальна особа має надсилати інформацію про об’єм пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників.
Багато норм цього закону почнуть діяти у другій половині 2019 року – з 1 липня.
З 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) переходять на літній режим роботи.
Ще одна цікава зміна, яка відбудеться у червні, але торкнеться не лише українців, - зміни правил футболу.
Нові правила затверджені ФІФА набувають чинності 1 червня.
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Відтепер ненавмисна гра рукою буде каратися, якщо гравець забив гол або створив гольовий момент за допомогою випадкового потрапляння м'яча в руку.
Футболіст, якого змінюють, повинен залишати поле в тому місці, де найближче до нього розташовується бічна лінія поля. Тобто гравцю більше не потрібно йти через все поле.
Скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен залишати штрафний майданчик при розіграші удару від воріт, перш ніж його торкнеться захисник; футболістам атакуючої команди більше не можна ставати в стінку при пробитті штрафних, тобто треба бути мінімум в метрі від неї і не заважати захисникам.
Нагадаємо, що на українців у червні чекає багато вихідних.
Додатковий вихідний 17 червня буде надано за Трійцю, тобто українці відпочиватимуть 15, 16 та 17 червня. Ще три дні підряд – з 28 по 30 червня – з нагоди Дня Конституції.