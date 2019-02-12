Самолет с перуанским министром вынужденно сел из-за сообщения о бомбе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Самолет авиакомпании Latam сделал во вторник вынужденную посадку в городе Арекипа (Перу) из-за сообщения о бомбе, якобы заложенной на его борту. Об этом сообщила местная газета El Comercio, информирует УНН.
По ее данным, на борту самолета находился министр сельского хозяйства и ирригации Перу Густаво Мостахо. Все пассажиры были эвакуированы по надувному трапу.
В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, угроза была ложной.
Напоминаем, небольшой самолет упал в воскресенье, 3 февраля, на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния). Об этом сообщалось в Twitter службы пожарной охраны города.