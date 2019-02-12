Літак з перуанським міністром вимушено сів через повідомлення про бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Літак авіакомпанії Latam зробив у вівторок вимушену посадку в місті Арекіпа (Перу) через повідомлення про бомбу, нібито закладену на його борту. Про це повідомила місцева газета El Comercio, інформує УНН.
За її даними, на борту літака перебував міністр сільського господарства і іригації Перу Густаво Мостахо. Всі пасажири були евакуйовані по надувному трапу.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, загроза була помилковою.
Нагадуємо, невеликий літак впав у неділю, 3 лютого, на території житлового району поблизу Анахайма (штат Каліфорнія). Про це повідомлялося в Twitter служби пожежної охорони міста.