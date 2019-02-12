Літак з перуанським міністром вимушено сів через повідомлення про бомбу

За її даними, на борту літака перебував міністр сільського господарства і іригації Перу Густаво Мостахо. Всі пасажири були евакуйовані по надувному трапу.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, загроза була помилковою.

Нагадуємо, невеликий літак впав у неділю, 3 лютого, на території житлового району поблизу Анахайма (штат Каліфорнія). Про це повідомлялося в Twitter служби пожежної охорони міста.