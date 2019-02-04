Невеликий літак впав на житлові будинки в Каліфорнії

За даними місцевої філії телеканалу ABC, на місці падіння літака, мова йде про двомоторний літак Cessna 414, почалася пожежа. Вогнем охоплені не менше двох будинків.

В результаті інциденту дві людини загинули і стільки ж постраждали, повідомляється в Twitter служби пожежної охорони округу Оріндж.

Постраждалі госпіталізовані.

Нагадуємо, легкомоторний літак Piper (PA-32R), на борту якого перебували двоє людей, потрапив в авіакатастрофу, впавши в море біля узбережжя американського штату Флорида. Про це повідомив місцевий телеканал WPTV з посиланням на Берегову охорону США.