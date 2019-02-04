Невеликий літак впав на житлові будинки в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Невеликий літак впав у неділю на території житлового району поблизу Анахайма (штат Каліфорнія). Про це повідомляється в Twitter служби пожежної охорони міста, інформує УНН.
За даними місцевої філії телеканалу ABC, на місці падіння літака, мова йде про двомоторний літак Cessna 414, почалася пожежа. Вогнем охоплені не менше двох будинків.
В результаті інциденту дві людини загинули і стільки ж постраждали, повідомляється в Twitter служби пожежної охорони округу Оріндж.
Постраждалі госпіталізовані.
Нагадуємо, легкомоторний літак Piper (PA-32R), на борту якого перебували двоє людей, потрапив в авіакатастрофу, впавши в море біля узбережжя американського штату Флорида. Про це повідомив місцевий телеканал WPTV з посиланням на Берегову охорону США.